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Aktüel Sivas'ta düzenlenen uluslararası karma sergi dijital ortamda sanatseverlerle buluştu
Aktüel

Sivas'ta düzenlenen uluslararası karma sergi dijital ortamda sanatseverlerle buluştu

Sergide 9 ülke ve 21 üniversiteden 67 sanatçının eserleri yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:04:12 -
Sivas'ta düzenlenen uluslararası karma sergi dijital ortamda sanatseverlerle buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesince (SCÜ) düzenlenen 9 ülke ve 21 üniversiteden 67 sanatçının eserlerinden oluşan uluslararası karma sergi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda sanatseverlerle bir araya geldi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, sanatçı ile sanatseveri buluşturmayı hedefleyen Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dijital ortamda çevrim içi olarak "El Ele 2020-Sivas Uluslararası Davetli Karma Sergisi" düzenledi.

Türkiye, ABD, Fransa, Hollanda, Tayland, Güney Kore, İran, Hindistan ve Fas'taki 21 üniversiteden 67 sanatçının 76 eserinin yer aldığı sergi, çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşmaya başladı.

31 Aralık'a kadar gezilebilecek sanal sergi hakkında bilgi veren Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Keskin, sergide resimden heykele, fotoğraftan tekstile, tezhipten minyatüre kadar pek çok alanda sanatın her dalından eserler bulunduğunu belirtti.

Serginin uluslararası nitelik taşıdığını aktaran Keskin, "Pandemi sürecinde dijital ortamlara taşınan sergi mekanları aracılığıyla sanatı, sanatçıyı ve sanatseverleri bir araya getirmek istedik." ifadesini kullandı.

Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi ve sergi küratörü Doç. Dr. Hülya Kaynar ise pandemi sürecinde dayanışmanın önemli olduğuna dikkati çekti.

Sergiyi çevrimiçi düzenlediklerini belirten Kaynar, şunları kaydetti:

"Dünya sanatçıları olarak hep birlikte, el ele Kovid-19 ve yaşanan tüm küresel felaketleri 2020 yılı ile göndermek istiyoruz. Farklı ülkelerden ve farklı sanat dallarından birçok sanatçıyı aynı platformda buluşturarak, el ele, hep birlikte, sanatçı dayanışması içerisinde bu zorlu sürecin atlatılmasına katkıda bulunmak istedik.”

Sanatseverler sergiye, "https://www.emaze.com/@AOTRCTICW/el-ele-2020" web sitesinden erişilebilecek.

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