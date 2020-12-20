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Aktüel Sivas'ta çiftlikten kaçan kazlar girdikleri baraj gölünü şenlendirdi
Aktüel

Sivas'ta çiftlikten kaçan kazlar girdikleri baraj gölünü şenlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:31:06 -
Sivas'ta çiftlikten kaçan kazlar girdikleri baraj gölünü şenlendirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftlikten kaçan kazlar, Pusat-Özen Barajı gölüne giriyor.

Pusat köyünde besici Nazım Cörüt'ün yeni getirdiği kazların bir bölümü, çiftlikte araçtan indirilirken kaçtı.

Kazlar, Cörüt'ün çiftliğinin yakınındaki Pusat-Özen Baraj gölüne girdi.

Su altında kalan eski yerleşim yerine ait caminin minaresinin göründüğü baraj gölüne kazların, kar yağışı eşliğindeki gezintisi, görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan önceki yıllara nazaran su seviyesi düşen baraj gölünün ortasındaki minarenin büyük bir bölümü de yeniden ortaya çıktı.

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