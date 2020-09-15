  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Aktüel

Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:25:09 -
Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaynarca köyünde Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla karantina tedbirleri alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığının vurgulandığı açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burak Özçivit'ten dikkat çeken 'Cüneyt Arkın' yorumu
Medya

Burak Özçivit'ten dikkat çeken 'Cüneyt Arkın' yorumu

Yeni sezona yepyeni kadrosuyla girmeye hazırlanan Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, diziye yeni katılan tecrübeli isimlerle il..
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı