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Aktüel Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:30:29 -
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güneş köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte ve Aşağı Subaşı köylerinde, 31 Ağustos'ta başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

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