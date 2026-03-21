Sivas’ta bariyer faciası: biri ağır 2 yaralı
Sivas Suşehri’nde bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralanırken, sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
F.İ'nin kullandığı 58 ACS 861 plakalı otomobil, Yalnızbağlar Mahallesi 1 Eylül Caddesi'nde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan İ.Ş. yaralandı.
Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı F.İ, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastaneye sevk edildi.