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Aktüel

Sivas'ta aç kalan ayı köyde yiyecek aradı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:45:57 -
Sivas'ta aç kalan ayı köyde yiyecek aradı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde aç kalan bir ayının köydeki çöp konteynerinde yiyecek araması vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Örenyurt köyü muhtarı Tuncer Polat, akşam eve giderken çöp konteyneri yakınında bir hayvan gördü.

Polat, yaklaştığında konteynerde ayının yiyecek aradığını fark ederek, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Köylerine gelen ayılardan tedirgin olduğunu belirten Polat, yetkililerin önlem almasını istedi.

Kayseri'den, bir yakınının cenazesine katılmak için köye gelen Mesut Doğan da ayıyı kendisinin de gördüğünü belirterek, "Ayı sanki yabani değil de evcil gibiydi. Beni görmesine rağmen ürküp kaçmadı." dedi.

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