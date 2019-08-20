Sivas’ta 768 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Temmuz ayındaki verilerine göre Sivas’ta bu yılın Temmuz ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre 335 adet azalarak 768’e geriledi.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bin 103 konutun satıldığı Sivas’ta 2019’un aynı ayında satılan konut sayısı 335 adet azalarak 768’e geriledi. 768 konutun 82’sini ipotekli satış, 686’sını ise diğer satış grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre rakamları da kamuoyu ile paylaştı. Sivas’ta Temmuz ayında satılan 768 konutun yarısını ilk satış, diğer yarısını ise ikinci el satış teşkil etti.

Kentte 2019’un Ocak-Temmuzayları arasında satılan konut sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 2018’in Ocak-Temmuzayları arasında 5 bin 577 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayları arasında 3 bin 801 konut satılabildi. 3 bin 801 konutun 545’ini ipotekli satışlar, 3 bin 256’sını ise diğer satışlar oluşturdu.