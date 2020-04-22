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Gündem

Sivas'ta 3 katlı apartman karantinaya alındı

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde 3 katlı bir apartman karantina altına alındı.

2020-04-22 23:48:00 -
Sivas'ta 3 katlı apartman karantinaya alındı

Sivas merkez Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda bazı ailelerinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Bunun üzerine polis ekipleri apartmana gelerek vatandaşlara binanın karantinaya alındığını tebliğ etti. Apartmanın girişine şerit çekerek giriş ve çıkışa kapatıldı. Bu sırada apartmanda koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi de polis ekipleri tarafından Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne götürüldü.

Karantina başlamadan 10 dakika önce binaya misafirliğe gelen 3 kişinin de çıkışına polis ekiplerince izin verilmedi. Bu kişilere de apartmanda karantina altında kalacakları bildirildi. Giriş ve çıkışa kapatılan apartmanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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Yorumlar

Gollik

Misafirlikte ne işiniz var ? İşte böyleleri virüs yayiyorlar birde ceza kesinki tam olsun.
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