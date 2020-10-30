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Aktüel Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:23:29 -
Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Şahin (47) yönetimindeki 52 DL 686 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında, Ünsal Güldemir'in (35) kullandığı 55 LN 789 plakalı otomobille çarpıştı.

Şahin'in kullandığı otomobilde bulunan Ercan Saku olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Şenol (35), Arzu ve Kumsal (3) Saku yaralandı.

Kentteki hastanele kaldırılan yaralılardan Kumsal Saku da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Arzu Saku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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