Sivas'ta 2 metre genişliğindeki 2 katlı bina dikkati çekiyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir konak ve apartman arasında kalan 2 metre enindeki 2 katlı bina, görenleri şaşırtıyor.

Merkez Çarşıbaşı Mahallesi Vişneli Cami Sokak'ta bulunan eski bina zamana direniyor.

30 yıldır kullanılmadığı öğrenilen pencere camları kırık, duvarlarında dökülmeler oluşan bina, bir konak ve apartman dairesi arasındaki sıkışmış konumuyla yoldan geçenlerin ve mahalle sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Çarşıbaşı Mahallesi Muhtarı Hekmet Yücedağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın uzun yıllardır kullanılmadığını söyledi.

Binada yıllar önce oturanlar olduğunu belirten Yücedağ, "Bu ev 30 senedir böyle boş duruyor. 30 sene önce oturanlar varmış ama yıllardır böyle boş ve sahibi de yok." dedi.

Harabe binanın yıkılması gerektiğini dile getiren Yücedağ, "Bu evin yanındaki binanın tarihi özelliği var ama buranın yok." diye konuştu.



