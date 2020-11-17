Sivas'ta 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak

SİVAS (AA) - Sivas İHH İnsani Yardım Derneğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan kışlık giysi ile bot ve ayakkabılar, 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibinin kış mevsimini sıcak geçirmesini sağlayacak.

Hayırseverlerin desteğiyle toplanan kışlık giysi, bot ve ayakkabılar, derneğin Kılavuz Mahallesi'ndeki mağazasında ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunuldu.

Dernek Başkanı Efe Zileli, AA muhabirine, her yıl yaz ve kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası yaptıklarını söyledi.

Son yaptıkları kampanyayla, kentte yaşayan 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibinin kışı sıcak geçireceğini anlatan Zileli, şunları kaydetti:

"Sivas, Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden birisi. Biz de bu yüzden böyle bir kampanya başlatarak hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardım malzemelerini belediyemizin bize tahsis ettiği mağazamızda ihtiyaç sahiplerine vermeye başladık. Bu kampanyanın en güzel yanı ise ihtiyaç sahipleri mağazamızdan kendilerine uygun yardım malzemelerini seçerek alıyor. Bu da hem bizi hem de onları çok mutlu ediyor. İnşallah hayırseverler bize destek olduğu sürece yetimlere, mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edeceğiz."

Mağazadan giyecek alan Hatice Avan ise biri 18, diğeri 15 yaşında iki çocuğu olduğunu belirterek, "İHH ailesiyle 9 senedir tanışıyoruz. Kışlık ihtiyaçlarımız da dahil her şeyimizle ilgileniyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

İki kızı olduğunu kaydeden Şifa Çam ise derneğin yardımlarıyla ayakta kaldıklarını anlattı. Çam, "Eskiden durumumuz çok kötüydü. İHH'nin yardımları olmasaydı biz bugünlere gelemezdik. Allah, başkanlarından ve çalışanlarından razı olsun." diye konuştu.

Yardım mağazasından iki kızına pantolon ve kazak alan Cevher Akbulut da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

