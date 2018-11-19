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Sivas'ta 10 bin kişilik yurda öğrenci alımı başladı

Sivas'ta yapımı tamamlanan 10 bin kişilik Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun birinci etabına öğrenci alımı başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:51
Sivas'ta 10 bin kişilik yurda öğrenci alımı başladı

Sivas'ta inşaatı kısa süre önce tamamlanan, iç ve çevre düzenlemesi yapılan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun 5 bin kişilik bölümüne öğrenci alınmaya başlandı.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içine yapılan ve 8 bloktan oluşan yurt, kente üniversite öğrenimi için gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. 310 bin metrekare alanda 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4'ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı. Öğrenciler yurt kampüsüne gelerek yerleşmeye başladı. Bavulları ve eşyalarıyla yurt önünde bekleyen öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü.



Yurda öğrenci alınacağını geçen hafta duyuran Sivas Valisi Salih Ayhan,"Belirtmiş olduğumuz tarihte öğrencileri misafir etmeye başladığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerimizin bir süredir merakla beklediği güne bugün hep birlikte şahit olduk. Hem öğrencilerimiz rahat, güvenli bir ortamda barınma sorununu giderecek hem de çocuklarımızın ailelerinin gözü arkada kalmayacak. Öğrencilerimiz bizlere emanet. Yurdumuzun diğer 5 bin kişilik bölümü de çok kısa süre içerisinde hizmete girecek. Sivas Kredi Yurtlar Kurumu'nun yoğun çalışması ile yedekte bulunan herkes bu yurtlarda kalabilecek ve barınma sorunları giderilecek. Bu projede bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimize hayırlı olsun" dedi.



Sivas'ta yurt ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığını belirten Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç ise "Yüksek öğrenim için Sivas'ı tercih eden bütün öğrencilerin tamamını yurtlarımıza kavuşturmuş olacağız. Öğrenciler şu an yerleşme telaşındalar. Güzel bir ortama kavuşacaklar" diye konuştu.

Eşyalarıyla yurda taşınma telaşı yaşayan öğrenciler ise mutlu olduklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:51
  1. Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu
  2. Cumhuriyet Üniversitesi
  3. Öğrenci alımı başladı

YORUM YAZ

  • futurefuture15 dk önce
    Sivas çok büyük bir şehir olacak gelecek de. Demedi demeyin.
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