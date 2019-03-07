Sivasspor'un konuğu Yeni Malatyaspor Demir Grup Sivasspor,Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde son üç maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-2, Bursaspor'a 3-2 ve sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çıkış arayacak. Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak puan cetvelinde 9. sırada yer alırken, 34 puanlı Evkur Yeni Malatyaspor ise 6. basamakta bulunuyor. Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira, Muhammet Demir ve Arouna Kone'nin sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, David Braz ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Müsabakanın hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini bekleyecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

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