0553 313 94 23

Sivasspor'un konuğu Trabzonspor

- Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kazanamayan kırmızı-beyazlılar, yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:00
Sivasspor'un konuğu Trabzonspor


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Ligdeki son 2 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.

Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece Kasımpaşa'ya mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:00
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Nizip ilçe belediye başkan adayı 2019
    1. AK Parti Nizip ilçe belediye başkan..
    2. İGDAŞ’tan online hizmet
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce..
    4. Ferrari 488 Pista Türkiye'de
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    7. İki kişinin ölümüyle ilgili aranan..
    8. Aranan PKK'lı terörist enselendi
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç..
    10. Süleyman Soylu'dan seçim güvenliği..
    11. FB’deki dip dalgası her yere..
    12. Dolarizasyona karşı 'altın'
    13. AK Partili belediye başkan adayına..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    16. İnşaatta olumlu sinyal
    17. İran’da 2 güvenlik görevlisi öldürüldü
    18. Hentbolda dünyanın en büyüğü belli..
    19. Ekonomide ibreler yukarı döndü
    20. Sivasspor'un konuğu Trabzonspor
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!