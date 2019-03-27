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Sivassporlu futbolcular Ulu Cami’yi gezdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da teknik heyet ve futbolcular Divriği ilçesini ziyaret ederek, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine aldığı ve restorasyon çalışmaları devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nı gezdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:56
Sivassporlu futbolcular Ulu Cami’yi gezdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da teknik heyet ve futbolcular Divriği ilçesini ziyaret ederek, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine aldığı ve restorasyon çalışmaları devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nı gezdi.


Spor Toto Süper Lig’e verilen arada kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanlarla ligin 27’nci haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçına hazırlanan Demir Grup Sivasspor, izin gününde Divriği ilçesinde kulüp yöneticisi Halit Yazıcı’nın misafiri oldu. UNESCO’nun 1985 yılında Dünya Kültür Mirası listesine aldığı ve restorasyon çalışmaları devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nı gezen kırmızı-beyazlı ekip yetkililerden bilgi aldı ve fotoğraf çekindi.


İlçe kaymakamı Muhammet Öztabak’ı da makamında ziyaret eden Sivasspor’da teknik direktör Hakan Keleş ve takım kaptanı Ziya Erdal, Kaymakam Öztabak’a forma hediye etti. Divriği’nin tarihi konakları da gezen kırmızı-beyazlı ekip daha sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:56
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