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Sivassporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

20 Aralık 2018 Perşembe 13:09
Sivassporlu futbolcular öğrencilerle buluştu


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcuları Robinho ve David Braz ile takım kaptanı Ziya Erdal, Vali Bekir Aksoy İlkokulunda oluşturulan "Sivasspor Köşesi"nin açılışını yaptı.

Okul girişinde öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan futbolcular, daha sonra söyleşiye katıldı.

Takım kaptanı Ziya Erdal, bir öğrencinin, "Türkiye'de en çok etkilendiğiniz stat hangisi?" sorusuna, "Türkiye'de atmosferi çok büyük olan statlar var. BJK İnönü Stadı'nın eski hali ve Eskişehir Stadı" cevabını verdi. Erdal, unutamadığı maç sorusunu ise, "Çok maç var. Fenerbahçe ile yaptığımız bir maç vardı. 50 bin kadın ve çocuk önünde oynamıştık. O değişik bir maçtı." şeklinde yanıtladı.

Brezilyalı yıldız oyuncu Robinho, takım içinde en iyi anlaştığı oyuncuların sorulması üzerine, okula birlikte geldiği Ziya Erdal ve David Braz'ı gösterdi. Bir başka öğrencinin, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkındaki görüşünü istediği Brezilyalı oyuncu, "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum." diye konuştu.

David Braz ise takım içindeki en iyi oyuncuların kim olduğu sorusuna, "Robinho, Ziya Erdal ve Emre Kılınç." şeklinde cevap verdi.

Futbolcular, söyleşinin ardından öğrencilerle fotoğraf çektirip, imza dağıttı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:09
  1. David Braz
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. Robinho
  5. SÜPERLİG
  6. Ziya Erdal

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