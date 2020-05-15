Sivassporlu Caner liglerin başlatılacak olmasından endişeli

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, Türkiye Futbol Federasyonunun 12 Haziran'da başlatmayı kararlaştırdığı Süper Lig'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitmeden oynanacak olmasından endişe duyuyor.

Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde vaktinin büyük bölümünü Trabzon'da yaşayan ailesinin yanında geçirdiğini söyledi.

Salgın dönemini yakından takip ettiğini belirten Caner, sürecin tek mutluluk verici yanının ailesiyle daha çok vakit geçirmesi olduğunu dile getirdi.

Caner, bu süreçte köyde antrenman yaptığını anlatarak, "Köye gittim, orada insan kalabalığı çok olmadığı için antrenman konusunda sıkıntı yaşamadım. Köyün sahasında idmanlarımı yaptım, 51 günün 35 gününde kesintisiz idman yaptım ancak takımla yaptığın idmanın yerini hiçbir zaman tutmaz." diye konuştu.





- "Hiç kimse psikolojik olarak iyi değil"





Koronavirüsün sadece futbola değil tüm insanlığın üzerinde çok büyük etkileri olduğuna dikkati çeken Caner, şunları kaydetti:

"Bizim mesleğimiz biraz hassas olduğu için bunun psikolojik etkisi futbola yansır. Sahaya çıkacaksın, oynadığımız oyun temaslı bir oyun, bir ay antrenman yapıp maçlara çıkacaksın. Tamam test yapılacak, test yapıldıktan sonra herkes negatif çıkacak, ondan sonra evimize, markete gideceğiz. Mesela maçtan önce markete gittim, orada virüs kaptım. Maça çıktım rakip oyuncuya ve kendi arkadaşlarıma bulaştırdım. Bu nedenle hiç kimse psikolojik olarak iyi değil. Bana göre henüz ligin başlaması uygun değil. Bunu ben değil bütün futbolcular söylüyor. Bence uygun bir ortam yok."

Caner, 12 Haziran'da başlayacak liglerin futbolcular üzerinde olumsuz bir hava yaratacağı görüşünü savunarak, "Sahada futbolcular ikili mücadele yaparken üzerilerinde psikolojik baskı olacak. Bir de seyircisiz oynanacak. Atmosfer yok, soğuk bir ortam olacak." dedi.





- "Lig erken başlıyor, bu virüs illetinden kurtulmamız gerekiyordu"





Tüm futbolcuların aynı korkuyu yaşadığına inandığını belirten Caner Osmanpaşa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig erken başlıyor, bu virüs illetinden tamamen kurtulmamız gerekiyordu. Ondan sonra herkes çıksın rahat rahat topunu oynasın, seyircisi gelsin güzel bir ortam olsun. Bunu biraz daha erteleseler bir sorun olmazdı. Avrupa'da her takım yılda 60 maç oynuyor, biz ortalama 42 maç oynuyoruz. Bazı takımlarda çıkması futbolcuların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Sonuçta önemli olan sağlık. İnsanların sağlığını tehlikeye atmanın anlamı yok. Bence biraz daha ertelenmeli, olmadı iptal edilmeli."

Maç günleri statlarda çok sayıda insanın görev yaptığına da işaret eden Caner, "Bu adamlar temizlik yapıyorlar, oraya buraya dokunuyorlar. Statların içerisini ne kadar dezenfekte edersen et." ifadelerini kullandı.

Caner, kırmızı-beyazlı ekibin ligde iyi bir konumda olduğunu şampiyonluk şansı olduğunu da sözlerine ekledi.