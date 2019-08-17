Sivasspor'dan Beşiktaş'a gol yağmuru! Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 30. dakikada Mert Hakan Yandaş, 54. dakikada Mustapha Yatabare ve 77. dakikada Emre Kılınç attı. Bu sonuçla Sivasspor sezonu 3 puanla açtı. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Abdullah Avcı önderliğindeki ilk lig maçından farklı mağlubiyetle ayrılmış oldu.

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