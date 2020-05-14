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Spor

Sivasspor’dan Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:25:44 -
Sivasspor’dan Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Korona virüs testi pozitif çıkan #Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına en kısa zamanda kavuşmasını diliyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş” denildi.

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