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Sivasspor'da Uruguaylı kaleci Rochet formayı unuttu

- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da geçen sezonun ilk yarısında 11'in değişmezleri arasında yer alan kaleci Sergio Rochet, son 37 maçta 24 dakika süre alabildi- Kırmızı-beyazlılarda Aydın Karabulut, Zoro Cyriac, İlker Sayan, Erdoğan Yeşilyurt ve Mert Hakan Yandaş da kadroda yer bulmakta sıkıntı yaşayan oyuncular arasında yer aldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:02
Sivasspor'da Uruguaylı kaleci Rochet formayı unuttu


SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da geçen sezonun ilk yarısında 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı file bekçisi Sergio Rochet, formaya hasret kaldı.

Geçen sezon ilk 14 haftada kırmızı-beyazlıların kalesini koruyan 25 yaşındaki kaleci Rochet, 14. haftada Sivasspor'un Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup olmasının ardından formasını Tolgahan Acar'a kaptırdı.

Bu karşılaşmanın ardından geride kalan periyotta ilk 11'de forma şansı bulamayan Rochet, 28. haftada kırmızı-beyazlıların Atiker Konyaspor'a 5-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 66. dakikasında Tolgahan'ın kırmızı kartla cezalandırılmasının ardından kaleyi 24 dakika korudu.

Uruguaylı file bekçisi, takımının ligdeki son 37 müsabakasında ilk 11 yüzü göremezken, son 23 maçta ise forma şansı bulamadı. Rochet, son 37 maçta toplam 24 dakika süre alabildi.


- Kupada da şans verilmedi


Sergio Rochet, kırmızı-beyazlı ekibin son iki sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta da forma şansı bulamadı. Sivasspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 karşılaşmada kaleyi 3 kez Tolgahan Acar korurken, 1 maçta da kale Ali Şaşal Vural'a emanet edildi.

Sivas temsilcisinin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmada da kaleci Ali Şaşal Vural forma giydi.


- Sivasspor'da formaya hasret kalanlar


Sivasspor'un formaya hasret kalan isimleri arasında Aydın Karabulut da dikkati çekiyor. Daha önce de Sivasspor formasını giyen ve sezon başında Gençlerbirliği'nden büyük umutlarla transfer edilen Aydın, geride kalan 17 haftalık periyotta beklenenin çok altında kaldı. Aydın, kırmızı-beyazlıların ligin 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sadece 3 dakika oyunda kaldı.

Sivasspor'da geçen sezonki performansını mumla aratan oyunculardan biri de Fildişi Sahilli gole dönük orta saha oyuncusu Zoro Cyriac. Kariyerinde Anderlecht ve Fulham gibi takımların formasını giyen Zoro Cyriac, geçen sezon 19 maçta 605 dakika sahada kalmayı başarırken, bu sezon ise ilk 17 haftada 6 maçta 52 dakika oynadı ve beklentilerin uzağında kalarak kırmızı-beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Kırmızı-beyazlıların genç yetenekleri İlker Sayan ve Erdoğan Yeşilyurt da takımda forma bulmakta zorlanan oyuncular arasında yer aldı. Geride kalan 17 haftalık periyotta, orta sahada görev yapan oyunculardan Erdoğan, 9 maçta 80 dakika, İlker ise 2 maçta 64 dakika kırmızı-beyazlı formayı giyebildi.

Geçen sezon 22 maçta 841 dakika oyunda kalma başarısı gösteren 24 yaşındaki genç yetenek Mert Hakan Yandaş da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında formaya hasret kalan isimler arasında yer aldı.

Sezonun ilk haftasında kırmızı-beyazlıların evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da 6 dakika forma giydi. Mert Hakan Yandaş, 17 haftalık periyotta sakatlıkları nedeniyle formadan uzak kaldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:02
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. formaya hasret kalanlar
  3. Futbol
  4. Sergio Rochet
  5. SÜPERLİG

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