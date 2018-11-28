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Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:08
Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular, kondisyon ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş idmana katılmadı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:08
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