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Spor Sivasspor’da Karagümrük mesaisi
Spor

Sivasspor’da Karagümrük mesaisi

Süper Lig’in 24. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 18:06:00 -
Sivasspor’da Karagümrük mesaisi

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.

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