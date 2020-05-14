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Spor

Sivasspor’da Hakan Arslan sakatlığından dolayı 8 hafta yok

Sivasspor’un 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Arslan, sağ dizindeki menüsküs hasarı nedeniyle ameliyat oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:54:25 -
Sivasspor’da Hakan Arslan sakatlığından dolayı 8 hafta yok

Sivasspor’un 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Arslan, sağ dizindeki menüsküs hasarı nedeniyle ameliyat oldu. Hakan’ın 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.


Sivasspor’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikâyeti olan futbolcumuz Hakan Arslan’a menüsküs hasarı tanısı konulmuş ve tedavisi başlanarak korona virüs pandemisi sürecine kadar antrenmanlara ve müsabakalara devam etmesi sağlanmıştır. Ancak pandemi izolasyon döneminde bireysel çalışmalarına sürekli devam eden oyuncumuzun dizindeki şikayetleri artmaya başladı ve sağlık ekibimizce yapılan kontrollerde dizindeki hasarının arttığı görüldü. Oyuncumuza cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi. Hakan Arslan, bugün sabah saatlerinde Kayseri Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ dizindeki menüsküs hasarı nedeniyle ameliyat edildi. Oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakaya hazır hale gelmesini planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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