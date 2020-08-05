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Spor

Sivasspor'da Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:53:31 -
Sivasspor'da Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı.

Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Hakan Arslan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Hakan Arslan'ın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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