Sivasspor'da forma giyen Carl Medjani'ye sürpriz talip!

Yeniakit.com.tr- Sivasspor'da Robinho'nun Başakşehir'e transfer olmasının ardından tecrübeli stoper Carl Medjani'nin takımdan ayrılması an meseli olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan kulübü talip oldu!

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli defans oyuncusu Medjani'ye Suudi Arabistan 1.Lig takımlarından Uhud'un talip olduğu ve iki takım arasındaki müzakerelerin olumlu geçtiği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı kaydedildi.

Medjani Sivasspor ile 2019 (Haziran) yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yeniakit.com.tr