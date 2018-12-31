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Sivasspor'da forma giyen Carl Medjani'ye sürpriz talip!

Demir Grup Sivasspor'da Robinho'nun Başakşehir'e transfer olmasının ardından tecrübeli defans oyuncusu Carl Medjani'nin takımdan ayrılmasının an meseli olduğu belirtildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 01:05
Sivasspor'da forma giyen Carl Medjani'ye sürpriz talip!

Yeniakit.com.tr- Sivasspor'da Robinho'nun Başakşehir'e transfer olmasının ardından tecrübeli stoper Carl Medjani'nin takımdan ayrılması an meseli olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan kulübü talip oldu!

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli defans oyuncusu  Medjani'ye Suudi Arabistan 1.Lig takımlarından Uhud'un talip olduğu ve iki takım arasındaki müzakerelerin olumlu geçtiği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı kaydedildi.

Medjani Sivasspor ile 2019 (Haziran) yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 01:05
  1. Sivasspor
  2. Carl Medjani
  3. Suudi Arabistan
  4. transfer haberleri

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