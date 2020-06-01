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Spor

Sivasspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:41:56 -
Sivasspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 günlük iznin ardından basına kapalı kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra futbolcular 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

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