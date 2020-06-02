Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.