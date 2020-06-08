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Spor

Sivasspor'a 4. kez Kovid-19 testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:13:45 -
Sivasspor'a 4. kez Kovid-19 testi yapıldı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 4. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 4. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize dördüncü kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 3 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.


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