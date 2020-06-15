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Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara "ekrandan destek" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:03:41 -
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara "ekrandan destek" çağrısı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecekleri maçta, kırmızı-beyazlı taraftarları ekrandan takımlarına destek olmaya davet etti.

Çalımbay, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda ligde kalan haftalarda final niteliğinde 8 maç oynayacaklarını vurguladı.

Bu maçlardan ilkini bu akşam saat 21.00'de sahalarında Denizlispor ile yapacaklarını belirterek taraftarlara çağrıda bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar taraftarımızın sayesinde sahamızda hiç maç kaybetmedik. Onları çok arayacağız ama desteklerini her zaman bekliyoruz. Desteklerinin yürekten olduğunu da biliyoruz. Ekran başında da bizi destekleyeceklerini biliyoruz. Bugüne kadar desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Ekran başında bizi yalnız bırakmasınlar, biz onların sesini duyacağız."

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