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Spor Sivasspor, Süper Lig'de 16. yenilgisini aldı
Spor

Sivasspor, Süper Lig'de 16. yenilgisini aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 19:43:00 -
Sivasspor, Süper Lig'de 16. yenilgisini aldı

Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig’de bu sezon 33. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, 16. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa maçıyla bu sezon ligdeki 33. maçını oynadı.

Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 16. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 2. haftasında Adana Demirspor’a 3-0, 4. haftada da Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti.

Kırmızı-beyazlı takım 7. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olurken, 8. haftada Hatayspor’a 2-1 kaybetti.

Süper Lig’in 11. ve 13. haftalar arası sırasıyla Trabzonspor’a 1-0, Antalyaspor’a 2-0 ve Fenerbahçe’ye de 1-0’lık skorla yenilen Yiğido, 16. haftada da Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı takım 18. haftada Kayserispor’a 4-1’lik skorla boyun eğerken, 21. haftada Adana Demirspor’a 2-1, 24. haftada ise Fatih Karagümrük’e 4-3’lük skorla yenildi.
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Ligin 25. haftasında İstanbulspor’a 3-0 yenilen Sivas ekibi, 29. haftada da Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.

32. haftada Fenerbahçe’ye 3-1 yenilen Yiğido, 33. haftada da Ümraniyespor’a 4-1 mağlup olmuştu.

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