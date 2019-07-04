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Sivasspor seçmeleri 20 Temmuz’da

Demir Grup Sivasspor Kulübü’nün 2003 ve 2007 doğumlu arası adayların katılacağı futbolcu seçmeleri 20 Temmuz’da yapılacak.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
Sivasspor seçmeleri 20 Temmuz’da

Demir Grup Sivasspor Kulübü’nün 2003 ve 2007 doğumlu arası adayların katılacağı futbolcu seçmeleri 20 Temmuz’da yapılacak.


Sivasspor’un futbol altyapı takımlarına ücretsiz oyuncu seçmeleri 20-28 Temmuz’da yapılacak. İlk olarak 2003 doğumlu sporcuların seçmeleri yapılacak. 20 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30’da yapılacak seçmeler Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. 2006-2007 doğumlu sporcuların seçmeleri ise 27 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30’da, 2008-2009 doğumlu sporcuların seçmeleri de 28 Temmuz Pazar günü yine aynı saatte Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde yapılacak.


Kulüpten yapılan açıklamada kayıtların telefon üzerinden yapıldığı belirtilerek; “Ücretsiz seçmelerimize belirlenen yaş gruplarında ve belirtilen zamanda katılabilmek için 0346 226 41 80 numaralı telefonu arayarak kaydınızı yaptırmanız yeterli olacaktır. Adaylar antrenmana uygun malzemeler ile gelmeli ve bildirilen saatten en az yarım saat önce tesislerimizde olmalıdır. Kulübümüz tarafından malzeme dağıtımı yapılmayacaktır. Belirtilen yaş grubunda olmayan oyuncular seçmelere alınmayacaktır. Seçmelere her şehirden doğal yetenekli çocuklarımız katılabilecektir. Seçmeler ile ilgili duyurular kulübümüzün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacaktır” ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
  1. doğa

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