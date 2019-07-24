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Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi transfer etti

Demir Grup Sivasspor, son olarak Konyaspor'da forma giyen 33 yaşındaki Malili forvet Mustapha Yatabare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:10
Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi transfer etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Mustapha Yatabare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Fransa'nın Breuvais takımında başlayan tecrübeli futbolcu sırasıyla SC Amiens B, Villemomble Sports, Clermont Foot, US Boulogne, Guingamp, Trabzonspor, Montpellier, Karabükspor ve son olarak geçen yıl Konyaspor'da forma giydi.

Yatabare geçen yıl 29 maçta forma giyerken 5 gol atıp 3 asist yaptı.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:10
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