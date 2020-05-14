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Spor

Sivasspor Kulübünden Hakan Arslan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:

"Oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakaya hazır hale gelmesi planlanmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:53:46 -
Sivasspor Kulübünden Hakan Arslan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, menisküs ameliyatı geçiren orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın 8 hafta sonra yeşil sahalara dönebileceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikayeti olan Hakan Arslan'a menisküs hasarı tanısı konulduğu belirtildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine kadar antrenmanlara ve müsabakalara devam etmesinin sağlandığı aktarılan açıklamada, "Ancak salgın döneminde bireysel çalışmalarına sürekli devam eden oyuncumuzun dizindeki şikayetleri artmaya başladı ve sağlık ekibimizce yapılan kontrollerde dizindeki hasarının arttığı görüldü. Oyuncumuza cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Hakan Arslan'ın, bugün sabah saatlerinde Kayseri Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ dizindeki menisküs hasarı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, "Oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakaya hazır hale gelmesi planlanmaktadır." denildi.

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