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Sivasspor idmanda dev Türk Bayrağı açtı

Demir Grup Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Gazişehir Gaziantep karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde kutladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:52
Sivasspor idmanda dev Türk Bayrağı açtı

Demir Grup Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Gazişehir Gaziantep karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde kutladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet Zafer Bayramı dolayısıyla idmanda saha ortasında dev Türk Bayrağı açarak, poz verdi.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun ve gururunun yaşandığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 97’nci yıl dönümünü milletçe idrak etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin şerefli sayfalarından biri olan 30 Ağustos 1922, İstiklal mücadelesi boyunca milli egemenlik yolunda kazanılan en şanlı zaferdir. Türk milleti ve kahraman ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği büyük mücadele sonucunda kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temeller üzerine kurulmasını sağlamıştır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, ülkemizin, hemşerilerimizin ve camiamızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz."

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:52
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