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Sivasspor fırtınası, Ankaragücü'nü fena dağıttı

Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği başkent temsilcisi Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti.

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:48
Sivasspor fırtınası, Ankaragücü'nü fena dağıttı

Süper Lig'de çıkışa geçen takımlardan Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 4-0 yenerek son 5 maçtaki 4. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, 43. dakikada golü buldu. Douglas'ın sağdan ceza alanına pasında meşin yuvarlağı önüne alan Muhammet Demir, Alihan Kubalas'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan Robinho, takımını öne geçirdi. Sivasspor golden bir dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın ceza alanına pasında topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktası civarından vuruşunda fark ikiye çıktı.

Emre ve Robinho skoru belirledi

Sivasspor'un 2. yarıda da baskısı devam etti. 62. dakikada Muhammet'in pasında Emre harşka bir aşırtma vuruşla farkı 3'e çıkarırken, maçın yıldızlarından Robinho 76. dakikada Altay'dan dönen topu tamamlayıp skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşma da bu gollerle 4-0 sona erdi. Kırmızı beyazlılar, bu galibiyetle 24 puana yükseldi. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:48
  1. Ankara
  2. Sivas
  3. Sivasspor
  4. Volkan Bayarslan
  5. Ankaragücü
  6. MKE Ankaragücü

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