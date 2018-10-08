Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor-Fenerbahçe maçı için futboseverlerin bekleyişi sürüyor. Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Merak konusu olurken Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu haber tam size göre. İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçına ilişkin son bilgiler…

Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'da 20 Eylül Cumartesi saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem henüz belirlenmedi. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlacak.

Süper Lig’de 8. Haftanın kapanış maçında Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması vardı. Konyaspor 2-2 Beşiktaş maçı eşitlikle bitti.

Süper Lig 8. Hafta toplu maç sonuçları:

Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe

Kayserispor 2 - 2 Çaykur Rizespor

Erzurumspor 1 - Alanyaspor

Bursaspor 1 - 0 Ankaragücü

Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray

Yeni Malatyaspor 4 - 4 Sivasspor

Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir

Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor

Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş

Süper Lig Puan durumu

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Galatasaray 18 puan

2- Başakşehir 15 puan

3- Beşiktaş 15 puan

4- Kasımpaşa 15 puan

5- Trabzonspor 13 puan

6- Antalyaspor 13 puan

7- Yeni Malatyaspor 12 puan

8- Konyaspor 12 puan

9 Göztepe 12 puan

10- Alanyaspor 12 puan

11- Ankaragücü 10 puan

12- Sivasspor 9 puan

13- Kayserispor 9 puan

14- Bursaspor 8 puan

15- Fenerbahçe 8 puan

16- Çaykur Rizespor 7 puan

17- Akhisarspor 5 puan

18- Erzurumspor 5 puan

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇLARI

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e bir hafta ara verilecek.

Galatasaray - Bursaspor

Kasımpaşa - Akhisarspor

Başakşehir - Kayserispor

Sivasspor - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Konyaspor

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

Alanyaspor - Antalyaspor

Göztepe - Beşiktaş

Trabzonspor - Erzurumspor