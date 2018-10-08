Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ilekarşı karşıya gelecek. Sivasspor-Fenerbahçe maçı için futboseverlerin bekleyişi sürüyor. Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Merak konusu olurken Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu haber tam size göre. Sivasspor-Fenerbahçe maçına ilişkin son bilgiler...08 Ekim 2018 Pazartesi 16:00
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor-Fenerbahçe maçı için futboseverlerin bekleyişi sürüyor. Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Merak konusu olurken Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu haber tam size göre. İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçına ilişkin son bilgiler…
Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'da 20 Eylül Cumartesi saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem henüz belirlenmedi. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlacak.
Süper Lig’de 8. Haftanın kapanış maçında Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması vardı. Konyaspor 2-2 Beşiktaş maçı eşitlikle bitti.
Süper Lig 8. Hafta toplu maç sonuçları:
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
Kayserispor 2 - 2 Çaykur Rizespor
Erzurumspor 1 - Alanyaspor
Bursaspor 1 - 0 Ankaragücü
Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor 4 - 4 Sivasspor
Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir
Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor
Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Süper Lig Puan durumu
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1- Galatasaray 18 puan
2- Başakşehir 15 puan
3- Beşiktaş 15 puan
4- Kasımpaşa 15 puan
5- Trabzonspor 13 puan
6- Antalyaspor 13 puan
7- Yeni Malatyaspor 12 puan
8- Konyaspor 12 puan
9 Göztepe 12 puan
10- Alanyaspor 12 puan
11- Ankaragücü 10 puan
12- Sivasspor 9 puan
13- Kayserispor 9 puan
14- Bursaspor 8 puan
15- Fenerbahçe 8 puan
16- Çaykur Rizespor 7 puan
17- Akhisarspor 5 puan
18- Erzurumspor 5 puan
SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇLARI
Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e bir hafta ara verilecek.
Galatasaray - Bursaspor
Kasımpaşa - Akhisarspor
Başakşehir - Kayserispor
Sivasspor - Fenerbahçe
Çaykur Rizespor - Konyaspor
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
Alanyaspor - Antalyaspor
Göztepe - Beşiktaş
Trabzonspor - Erzurumspor
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