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Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

14 Mart 2019 Perşembe 14:55
Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmalarının ardından koşuyla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, 16.30'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket edecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak ve müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:55
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