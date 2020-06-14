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Spor

Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:03:07 -
Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayıp, kulüp tesislerinde maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor, yarın saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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