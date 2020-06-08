  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran’da Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:18:32 -
Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran’da Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.


Bir günlük iznin ardından Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Diğer yandan kırmızı-beyazlılarda hafif sakatlıkları bulunan Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken iki sporcu da yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.


Sivasspor, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Süper Lig’in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.00’de sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı