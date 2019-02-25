Sivasspor, Bursaspor'dan puanla dönmek istiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Bursaspor ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını belirterek, puanla dönmeyi arzuladıklarını söyledi.

Keleş, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde Antalyaspor ile iç sahada oynadıkları karşılaşmanın ilk yarısında kötü bir oyun sergilediklerini ve 2-0 geriye düştüklerini anımsattı. İkinci yarıda 2-1'i yakaladıklarını hatırlatan Keleş, sonuca gidemeyerek mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti.

Ligde hafta sonu Bursaspor ile deplasmanda zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Keleş, "Ligde her maç zor, bundan sonra puan almak zor. Bursaspor'un konumu kötü, biz biraz daha rahat konumdayız. Çok zor geçecek bir maç. Bursaspor içeride oynayan, seyircisiyle baskı kurabilen, coşkulu oynayan bir takım. Biz de onların coşkusuna ikili mücadelelerimize karşılık verirsek puanla dönmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son iki haftada ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'a mağlup olduklarını anımsatan Keleş, "Bu iki maçı alsaydık, puan cetvelinde 4. olacaktık. Fakat istediğimiz sonuçları alamadık. Şu an hedefimizde ufak tefek sapmalar olacak, ligde mağlubiyetler oluyor. Fakat önümüzde buraya kadar getirmiş bir takım var. Bir seri, bir çıkış yakalarsak tekrar Avrupa hedefini kovalayabiliriz." diye konuştu.

- Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor, ligin 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Koordinasyon çalışmalarının ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Arouna Kone, Diabate ve David Braz sakatlıkları nedeniyle salonda çalışırken, izinli Özer Hurmacı antrenmana katılmadı.