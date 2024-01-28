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Spor Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2024-01-28 15:01:00 - 2024-01-28 15:01:17
Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Beşiktaş, zorlu deplasmandan galip ayrılarak yükselişe geçmek istiyor. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

İŞTE SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ:

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyar, Demir Ege, Gedson, Salih, Ghezzal, Rashica, Cenk Tosun.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
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DEPLASMANDA 17 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

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