  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngilizlerden beklenmedik Türkiye kararı! Sterlindeki artış orada etkisiz kalabilir

Kılıçdaroğlu 'gel bakalım Muharrem'in ayağına gidiyor! Adaylıktan çekilmesi için bakın ne teklif edecek...

CNBC'den Türk savunma sanayii yorumu: Erdoğan'ın projesi meyvesini verdi

Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyona açık destek!

Batsın sözde ‘Demokrasi Zirveniz’ Türkiye çağrılmadı Babacan mest oldu

Cem Küçük, 'Dün iki bakanla görüştüm' dedi! Bakanlardan aldığı sayıyı Türkiye'ye duyurdu

O yazardan gündemi sarsacak iddia! Kılıçdaroğlu 5 milyar dolar rüşvet aldı.

Togg rekora koşuyor! Son sipariş bomba

Türkiye, o alanda dünyada ilk 5’e girdi! Ha bu da birilerine kapak olsun

26 ülke, onun için kapımızı çaldı! Bütün dünya sırada! Resmen dolar yağıyor! Suudi Arabistan başı çekiyor
Spor Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Spor

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2023-03-28 18:52:00 -
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından topla dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar, kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ile Max Gradel ise antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir 9 Nisan Pazar saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23