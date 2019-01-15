Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.