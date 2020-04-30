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Aktüel

Sivaslı şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:50:31 -
Sivaslı şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir şehit ailesi, Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.

Mardin'in Savur ilçesinde 15 Nisan 2016'da askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin'in babası Hasan (70) ve annesi Şaziye Çetin (63), Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunacaklarını bildirdi.

Gülyurt Mahallesi'ndeki eve giden görevliler, şehit ailesinden aldıkları bin lirayı kampanyanın banka hesabına yatırarak makbuzu teslim etti.

Hasan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla fitre ve zekatlarını kampanyaya bağışladıklarını belirterek "2016 yılında çocuğum şehit oldu. Devletimizden Allah razı olsun, her konuda bize yardımcı oluyor. Biz de devletimize yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

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