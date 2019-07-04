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Sivas’ın ‘Torku’su kuruluyor

Konya Şeker öncülüğünde kurulan çiftçi işletmesi Torku’nun bir benzeri Sivas’ta hayata geçiriliyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:58
Sivas’ın ‘Torku’su kuruluyor

Konya Şeker öncülüğünde kurulan çiftçi işletmesi Torku’nun bir benzeri Sivas’ta hayata geçiriliyor. Sivas Valiliği, köylünün alın terine anlam katmak için “Üreten Çiftçi Gelişen Sivas” sloganıyla Sivaslı üreticilerin tarım sektörüne bakışını değiştirerek ’Sivas Tarım Anonim Şirketi (SİVTAŞ)’ın kurulduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Verimliliği yüksek, dünya standartlarında üretim yapan, sürdürülebilir bir sektör hedefleyen SİVTAŞ ile, üretime dayalı kalkınma anlayışıyla birlikte; 

Damızlık Hayvancılık, Yem Fabrikası, Süt İşleme Tesisi, Dondurulmuş Patates, Koyun Yapağı Ünitesi, Jeotermal Seracılık, Tohumluk Üretimi gibi alanlarda çiftçisini koruyan, ona cesaret veren, güvenle işbirliği yapacağı; beraber üretip beraber pazarlayacağı çatı kuruluyor. Kendi markalarımızı ortaya çıkararak, hem istihdama katkı sağlayacak hem de tarım ve hayvancılığa yeni bir soluk kazandıracak olan SİVTAŞ, güvenli liman olarak şehrimizin çiftçisine de cesaret verecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:58
  1. Konya Şeker
  2. Torku
  3. Sivas Valiliği
  4. Sivas Tarım Anonim Şirketi (SİVTAŞ)
  5. Üreten Çiftçi Gelişen Sivas
  6. Damızlık Hayvancılık
  7. Yem Fabrikası
  8. Süt İşleme Tesisi
  9. Dondurulmuş Patates
  10. Koyun Yapağı Ünitesi
  11. Jeotermal Seracılık
  12. Tohumluk Üretimi
  13. SİVTAŞ

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