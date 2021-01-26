Sivas'ın İmranlı ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde koronavirüs (Covid-19) vakasının kalmadığını açıklayan İmranlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teşekkürler İmranlı ! Covid-19 vakamız 0 ” ifadelerine yer verildi.
Sivas’ın İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı. Güzel haber, İmranlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Yaz aylarında Covid-19 vaka sayılarının arttığı Sivas’ta tedbirler sonuç vermeye başladı. Sivas’ın yaklaşık 8 Bin nüfuslu İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı. İmranlı Kaymakamlığı güzel haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
İmranlı Kaymakamlığı’nın söz konusu paylaşımında , “Teşekkürler İmranlı ! Covid-19 vakamız 0 ” ifadelerine yer verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe Kaymakamı Hacı Kerim Meral, 21 Ocak'tan itibaren ilçede pozitif yeni vaka görülmediğini belirterek vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.