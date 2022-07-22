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Ekonomi Sivas Yıldızeli TOKİ kura sonuçları: TOKİ Yıldızeli 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:
Ekonomi

Sivas Yıldızeli TOKİ kura sonuçları: TOKİ Yıldızeli 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:

Sivas TOKİ Yıldızeli kura sonuçları isim listesi: TOKİ kura sonuçları hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları, başvuruda bulunanlarca araştırılıyor. TOKİ Yıldızeli 2+1 24 konut için kuralar noter huzurunda çekilerek hak sahipleri belirlendi. İşte Sivas TOKİ Yıldızeli kura sonuçları isim listesi:

Yeniakit Publisher
2022-07-22 11:00:00 - 2022-07-22 11:11:20
Sivas Yıldızeli TOKİ kura sonuçları: TOKİ Yıldızeli 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:

TOKİ Yıldızeli kura sonuçları hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları, başvuruda bulunanlarca araştırılıyor. TOKİ Yıldızeli 2+1 kuraları noter huzurunda çekilen kura sonucunda belli oldu. İşte Sivas TOKİ Yıldızeli kura sonuçları isim listesi:

TOKİ Yıldızeli kura çekiliş sonuçları 

Fidan Duman

Fatma Koç

Hüseyin Duran

Esen Bozkurt

Aydın Yıldız

Serkan Karaca

Zekeriye Akbulut

Dahar Kartal

Ensar Malik Kabalcı

Fatih Yıldız

Ömer Kalebayır

Yusuf Elçi

Türkiye Sağlamtaş

Mustafa Yılmaz

Çiğdem Ağca

Ali Çetin

Bilal Aktaş

Ömer Dost

İdris Kınay

Ali Bostancı

Emre Fatih Yücel

Mehmet Altay

Mehtap Kaygusuz

Ümit Kırmıt

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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