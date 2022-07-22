Sivas Yıldızeli TOKİ kura sonuçları: TOKİ Yıldızeli 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:
Sivas TOKİ Yıldızeli kura sonuçları isim listesi: TOKİ kura sonuçları hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları, başvuruda bulunanlarca araştırılıyor. TOKİ Yıldızeli 2+1 24 konut için kuralar noter huzurunda çekilerek hak sahipleri belirlendi. İşte Sivas TOKİ Yıldızeli kura sonuçları isim listesi:
TOKİ Yıldızeli kura sonuçları hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları, başvuruda bulunanlarca araştırılıyor. TOKİ Yıldızeli 2+1 kuraları noter huzurunda çekilen kura sonucunda belli oldu. İşte Sivas TOKİ Yıldızeli kura sonuçları isim listesi:
TOKİ Yıldızeli kura çekiliş sonuçları
Fidan Duman
Fatma Koç
Hüseyin Duran
Esen Bozkurt
Aydın Yıldız
Serkan Karaca
Zekeriye Akbulut
Dahar Kartal
Ensar Malik Kabalcı
Fatih Yıldız
Ömer Kalebayır
Yusuf Elçi
Türkiye Sağlamtaş
Mustafa Yılmaz
Çiğdem Ağca
Ali Çetin
Bilal Aktaş
Ömer Dost
İdris Kınay
Ali Bostancı
Emre Fatih Yücel
Mehmet Altay
Mehtap Kaygusuz
Ümit Kırmıt
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın