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Aktüel Sivas Valisi Salih Ayhan, sokak hayvanları için mesire alanına yem bıraktı
Aktüel

Sivas Valisi Salih Ayhan, sokak hayvanları için mesire alanına yem bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:26:18 -
Sivas Valisi Salih Ayhan, sokak hayvanları için mesire alanına yem bıraktı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için mesire alanına yem bıraktı.

Ayhan ve beraberindekiler, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan sokak hayvanları için doğaya yem takviyesinde bulundu.

Hafta sonları kısıtlama nedeniyle sahipsiz hayvanların beslenme probleminin ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Ayhan, "İlimizde yaklaşık 500 sahipsiz köpek, 2000 civarında kedi ve muhtelif hayvanların sahipsiz olduğu bilinmektedir. İlimizde 17 yerde beslenme noktası bulunmaktadır. Bunlarla da beslenme faaliyeti yapılmaktadır. Yaklaşık 20 hayvanseverimiz sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak bu tür beslenme noktalarında hayvanların ihtiyacını gidermektedirler." dedi.

Tüm canlıların hakkını ve hukukunu korumanın insani ve İslami bir görev olduğunu vurgulayan Ayhan, hayvanseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürü Okan Gün, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu da katıldı.

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