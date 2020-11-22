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Aktüel Sivas Valisi Ayhan, uygulama noktalarında sokağa çıkma yasağını denetledi
Aktüel

Sivas Valisi Ayhan, uygulama noktalarında sokağa çıkma yasağını denetledi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:20:05 -
Sivas Valisi Ayhan, uygulama noktalarında sokağa çıkma yasağını denetledi

SİVAS (AA) - Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin işlek caddelerindeki polis uygulama noktalarını denetledi.

Vali Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile kısıtlamanın başladığı saat 20.00 itibarıyla ana cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

Ayhan, polis ekiplerinden, yasağın başladığı ilk dakikalarda ihtiyatlı davranarak vatandaşı bilgilendirmelerini istedi.

Ekiplere, istisna kapsamında olan vatandaşların muhakkak belgelerini göstermeleri gerektiğini hatırlatan Ayhan, yasağın ilk dakikalarında kontrol noktalarından geçen sürücülere de uyarılarda bulunarak çikolata ikram etti.

-Yozgat

Yozgat'ta da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kavşak noktalarında tedbir alan emniyet ekipleri, sürücüleri durdurarak kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Mahalle bekçileri de sokakları kontrol etti.





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