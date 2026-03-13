Sivas rahat nefes aldı! Araçlara pompalı tüfekle ateş açan 6 şüpheli tutuklandı

10 Mart 2026 günü saat 12.20 sıralarında Numune Hastanesi Acil Servis giriş yolu üzerinde M.D. ile Y.D. isimli şahısların araçlarına, acil servis giriş yolundan Sıhhiye Caddesi’ne çıkmak istedikleri sırada, cadde üzerinde park halinde bulunan başka bir araçtan inen 3 şüpheli tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken araçtakiler şans eseri yara almadan kurtuldu.

POLİS AYNI GÜN ENSELEDİ

Aynı gün saat 17.00 sıralarında bu kez Ahmet Turan Gazi Mahallesi TOKİ önünde Y.D. isimli şahsın aracına pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Yine maddi hasar meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Saldırganların peşine düşen polis, iki olayın şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. Olayı gerçekleştiren Y.S.B., Y.D., G.D., S.D., M.A.D., M.Y. ve M.T. isimli 7 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.